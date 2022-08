Torino, esordio in coppa: Juric sfida il Palermo con tante incognite

Domani sera il battesimo in gara ufficiale contro i rosanero: l’unico volto nuovo titolare sarà Radonjic, Adopo in rampa di lancio

E’ la vigilia di coppa Italia, Ivan Juric comincia ad alzare i ritmi e l’attenzione della sua squadra. Domani sera allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Palermo, sarà già una sfida delicatissima: per la situazione che si respira in tutto il mondo granata, Lukic e compagni non possono permettersi di partire con il piede sbagliato.

Ecco perché dalle parti del Filadelfia proseguono i lavori di preparazione, con l’allenatore che sta cercando di capire chi potrà avere a disposizione.

Difesa corta

Soprattutto nel pacchetto arretrato ci sono diversi acciacchi: Zima sarà sicuramente indisponibile per una lussazione alla spalla, Buongiorno sta tentando il recupero dopo i fastidi muscolari degli ultimi giorni. Rodriguez è l’unico che sta davvero bene, Djidji è sulla via del recupero, la scommessa può essere rappresentata da Adopo: sarebbe il classe 2000, infatti, il candidato principale ad agire nel centro del terzetto se l’emergenza non dovesse rientrare.

E, almeno per quanto visto nelle amichevoli contro Apollon Limassol e Nizza, il francese ha impressionato e potrebbe anche essere testato in gara ufficiale e contro Brunori, simbolo del Palermo che ha trascinato i rosanero con una tripletta.

In porta, invece, il solito ballottaggio: Juric non ha ancora deciso a chi affidare i pali granata, Berisha e Milinkovic-Savic si sfideranno fino a poche ore dal calcio d’inizio.

Radonjic unica novità

I dubbi in mediana, invece, sono decisamente meno: capitan Lukic e Ricci formeranno la diga in mezzo, Singo agirà sulla destra e sull’out mancino sarà Aina a prendere il posto dell’infortunato Vojvoda.

Sulla trequarti, in attesa di altri acquisti, i titolari sono Seck e Radonjic con Sanabria in vantaggio rispetto a Pellegri per il ruolo di prima punta