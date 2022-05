Torino, esposto al Filadelfia un cimelio dell’ultima partita del Grande Torino

Per i 5 anni del nuovo Filadelfia esposto un piatto celebrativo donato dal Benfica in occasione dell’ultima partita del Grande Torino

In occasione dei 5 anni dalla riapertura del nuovo impianto del Filadelfia, la società granata messo in esposizione un piatto celebrativo donatogli dal Benfica il 3 maggio 1949, in occasione dell’ultima partita del Grande Torino.

Il cimelio, che sarà visibile fino alle 19.00 di questa sera, fa parte della mostra organizzata dalla Fondazione Filadelfia in collaborazione le Biblioteche Civiche Torinesi e il Museo del Grande Torino. oltre al piatto, sarà possibile vedere tutte le coppe e gli scudetti della società granata, esposti l’ultima volta nel 2006 per il centenario.