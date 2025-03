Il Torino FD è campione regionale, vittoria per 4-1 contro gli Insuperabili: ora le finali nazionali 

Il Torino For Disable è campione regionale, vittoria per 4 reti a 1 contro gli Insuperabili, ora spazio per le finali nazionali. Il racconto

Mentre il Torino di Paolo Vanoli prepara la delicata trasferta contro la Lazio in programma lunedì sera alle 20e45, arrivano ottime notizie per un’altra compagine di maglia granata con sede nel capoluogo piemontese. Di chi parliamo? Semplice, del Torino For Disable. Si tratta della prima squadra di calcio ad essere riconosciuta da un club professionistico, una realtà che dal lontano 2009 raccoglie atleti con disabilità varie (supporters del Toro naturalmente), permettendogli di esprimersi a livello dilettantistico sul rettangolo verde.

Bene, grazie alla vittoria maturata stamane per 4 reti ad 1 contro gli Insuperabili tra le mura dell’Impianto Sportivo Valentino Mazzola di Orbassano (a segno Pettinotto, Spaccapietra, Bosia e De Paulis), come appreso da Calcionews24 presente sul posto la formazione ha staccato ufficialmente il pass per le finali nazionali di Tirrenia. Sede peraltro della preparazione olimpica delle squadre nazionali e Figc.

«Nel 2009 dopo un torneo in Svezia mi ha fatto specie vedere come esistessero squadre disabili di calcio riconosciute a livello professionistico. In Italia non c’erano progetti simili, dunque quando sono tornato – da tifoso del Toro – mi son detto: ‘Perchè non andare a bussare al Presidente Cairo e al Torino?’» ha dichiarato il Presidente del club Claudio Girardi in una recente intervista rilasciata sul canale YouTube di Betsson Sport.

E ancora: «E da lì è partito il tutto. Ora, nel 2025, abbiamo due squadre – del primo e del terzo livello – e una scuola calcio per ragazzi disabili dai 5 anni fino ai 12 anni». La chiosa: «E’ stata una bella cavalcata, quel che più mi piace è proprio la passione che trasmettiamo e che i ragazzi recepiscono come divertimento. Passione che sprona ad andare oltre all’ostacolo». Le finali di terzo livello prima menzionate si terranno nel mese di maggio, ulteriori informazioni a tal proposito verranno diramate nei prossimi giorni sui portali online e le piattaforme social della società.