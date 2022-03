Il futuro di Ola Aina potrebbe essere lontano da Torino nella prossima stagione. Il suo rendimento in calo sta portando i granata a riflettere

Il futuro di Ola Aina potrebbe essere lontano da Torino. L’esterno non sta rendendo come nelle previsioni ed ecco che la sua conferma in estate è molto in dubbio.

In scadenza nel 2023, il Torino potrebbe pensare ad una sua cessione nel calciomercato estivo. Lo riporta Tuttosport.