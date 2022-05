Torino, gioiello Zima: il difensore che studia da Bremer

Il Torino scopre Zima, autore di una grandissima partita contro il Verona. Il difensore studia da Bremer

In questo finale di campionato, con Bremer fuori dai giochi per infortunio, Juric sta dando spazio a David Zima al centro della difesa ottenendo dei grandissimi risultati. Il Torino sta scoprendo il difensore, capace contro il Verona di annullare un Giovanni Simeone velenoso per tutta la stagione.

Il ceco studia proprio da Bremer e, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la sua permanenza in granata è scontata anche il prossimo anno. In caso di addio del brasiliano, è lui l’erede designato. Ma anche se dovesse restare il verdeoro, Zima avrà le sue chance.