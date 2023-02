Torino, Ilic subito ko: le condizioni del serbo

Ivan Ilic è stato il grande colpo del mercato invernale del Torino, ma Juric dovrà rinunciare a lui per qualche tempo

Lo stesso allenatore ha annunciato in conferenza l’assenza del serbo per infortunio. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno per capire quanto potrebbe rientrare ed essere utilizzato dal tecnico. Lo scrive Tuttosport.