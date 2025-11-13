Torino, Ilic si ferma con la Serbia: come sta e cos’è successo

Torino, Ivan Ilic accusa un infortunio con la Serbia, vediamo come sta e cos’è successo al centrocampista granata in nazionale

L’ambiente Torino in toto si stringe intorno a Ivan Ilic e vive col fiato sospeso in attesa di novità concrete circa le sue condizioni. Ma cos’è accaduto? Ve lo diciamo subito. Il centrocampista serbo è stato costretto a uscire dal campo al 39° minuto della sfida valida per la Qualificazione ai Mondiali tra la sua nazionale e l’Inghilterra. Il motivo del cambio prematuro per il talento granata sarebbe da ricercare in un presunto infortunio al ginocchio (ancora da valutare di quale entità), che ha immediatamente destato grande preoccupazione tra le fila dello staf delle Aquile Bianche.



L’uscita forzata del giocatore dal terreno di gioco (al suo posto in campo il compagno Stankovic) è stata documentata anche da un video (diramato poi su X) che ritrae proprio l’atleta claudicante e zoppicante mentre lascia il terreno di Wembley. Visibili le smorfie di dolore sul volto dell’ex Verona, per quanto – seppur con un leggero aiuto dei sanitari – il classe 2001 sembra riuscire a camminare sulle sue gambe.



Il Torino sta monitorando la situazione con la massima attenzione. E non potrebbe essere altrimenti. Ilic è diventato un elemento imprescindibile imprescindibile nell’economia della rosa di Marco Baroni in questo avvio di stagione. Sei presenze confezionate fino ad oggi in Serie A per lui, con le ultime tre partite disputate da titolare. Nelle prossime ore, il giocatore verrà sottoposto come da programma a esami strumentali per determinare l’esatta entità del danno e i relativi tempi di recupero. La speranza, negli uffici di Via Viotti, è che l’allarme per il ginocchio possa rivelarsi meno grave di quanto si tema in queste ore.

