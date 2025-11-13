Torino, quanti convocati in Nazionale! Baroni è al secondo posto in Serie A per numeri di calciatori chiamati. Momento di grande visibilità per i granata

Torino protagonista in Nazionale: con tanti granata convocati, Baroni si piazza al 2° posto in Serie A per numero di giocatori chiamati

Tuttosport riporta una situazione inedita in casa Torino: ben dodici calciatori granata sono in giro per il mondo, impegnati con le rispettive nazionali. Un numero impressionante che colloca il club di Baroni al secondo posto in Serie A per numero di convocati, superato solo dall’Atalanta (14). Un dato che, se da un lato riempie d’orgoglio la dirigenza e il tecnico, dall’altro evidenzia un problema logistico per Baroni, che si ritrova in questi giorni con un Filadelfia semivuoto.



Un Filadelfia a ranghi ridotti

Alla ripresa degli allenamenti, ieri erano presenti solamente 14 calciatori, inclusi i tre portieri (Israel, Paleari e Popa). I giocatori di movimento erano appena 11, uno in meno rispetto a quelli partiti per rispondere alle chiamate dei CT. A rimpinguare il gruppo c’erano alcuni giovani delle giovanili, oltre a Sazonov, che pur facendo parte della prima squadra non è utilizzabile in campionato. Il numero dei presenti aumenterà solo la prossima settimana, con il rientro dei primi nazionali.



Il calendario aiuta Baroni

Fortunatamente, il calendario di Serie A viene in aiuto a Baroni. Il Torino giocherà contro il Como nel posticipo di lunedì 24 novembre, concedendo all’allenatore qualche giorno in più per preparare al meglio la partita con tutti i suoi giocatori.



Attacco a ranghi quasi completi, difesa in attesa

Gli allenamenti di questa settimana saranno cruciali per affinare l’intesa tra gli attaccanti rimasti a Torino. Adams e Njie a parte, tutti gli altri sono a disposizione, il che darà a Simeone la possibilità di lavorare al fianco di Ngonge e Zapata. Proprio sul colombiano si concentrano gli sforzi dello staff di Baroni, con l’obiettivo di riportarlo alla migliore condizione fisica. La difesa, invece, è quasi completamente “svuotata”, con tutti i centrali in nazionale. Baroni potrà lavorare solo con i terzini, ad eccezione di Pedersen, impegnato con la Norvegia e prossimo avversario dell’Italia.



In sintesi, il Torino vive un momento di grande visibilità internazionale, ma Baroni è chiamato a gestire una situazione complessa con un occhio al campo e l’altro al rientro dei suoi gioielli, per preparare al meglio il prossimo impegno di campionato e continuare il percorso di crescita della squadra.

