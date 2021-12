Torino, Juric: «Il Cagliari ha qualità, dovremo fare attenzione»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in vista del match di lunedì sera contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Torino Channel, Ivan Juric, tecnico granata, ha parlato del match di lunedì sera con il Cagliari.

DICHIARAZIONI – «Il Cagliari ha buoni giocatori, hanno molta qualità. Si tratta di una squadra che è partita male, ma il calcio è così. Non mi fido di loro, in ogni partita ci sono sempre insidie e questa sarà davvero una sfida tosta. Ci servirà grande attenzione, dobbiamo capire come metterci in campo e chi recupera per lunedì, considerando anche l’assenza di Singo. Abbiamo bisogno di fare nuovamente una grande prestazione».