Torino Joao Pedro, proseguono i contatti tra le parti: l’obiettivo di entrambi è quello di poter tornare in Europa

Il Torino vuole un colpo di mercato per riportare entusiasmo nell’ambiente. Anzi, un acquisto per poter tornare in Europa, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport.

I granata continuano il pressing nei confronti del calciatore, che non ha mai giocato in Europa: il piano potrebbe convincerlo a trasferirsi, ma il tutto dipenderà anche dal Cagliari e dalla richiesta economica per il cartellino del brasiliano.