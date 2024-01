Torino, conferenza Juric: «Napoli? I valori sono vicini»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli

PAROLE – «Stiamo bene e lavoriamo con grande intensità. Spero che tutto si trasformi in risultati che porterebbe sicurezze ed entusiasmo. In queste 20 partite possiamo fare grandi cose».

NAPOLI – «Dobbiamo stare attenti su tutto perché loro possono fare gol in qualsiasi modo. Dovremo avere anche un pizzico di fortuna, ma vogliamo ripetere la gara di Firenze ma alzando la qualità negli ultimi metri e trasformando il gioco in punti conquistati. E’ un campionato diverso dagli altri anni e lo abbiamo visto anche in queste giornate: è tutto ravvicinato, i valori sono vicini. Spero di dare un segnale alla nostra gente, vogliamo vincere e fare bene».

MERCATO – «Se nessuno va via non accade nulla. Doig? Non so cosa rispondere, non ne abbiamo parlato. Sull’attaccante tutto tace, non si muove niente e come caratteristiche ci siamo. La mia sensazione è che ci mancano punti per presentarsi davanti al nostro boss per poter dire: ‘Ci manca questo’. Sono molto soddisfatto della strada che abbiamo preso».