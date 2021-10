Torino, Juric può sorridere: recuperato Mandragora. Il punto sugli infortunati

Nell’allenamento di oggi è arrivata una buona notizia per Juric, Mandragora è stato recuperato: il punto sugli infortunati del Torino

Il Torino ritrova Rolando Mandragora, il centrocampista ex Udinese è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo i problemi muscolari degli ultimi giorni.

GLI INFORTUNATI – Ancora a parte Tommaso Pobega, ma filtra comunque ottimismo in casa granata. A parte anche Belotti, Praet e Pjaca. Simone Verdi ha svolto solamente terapie. In vista della ripresa del campionato, quindi, Juric potrebbe anche recuperare il Gallo oltre al centrocampista del Milan ed ex Spezia. Di sicuro ci sarà invece, a parte eventuali ricadute, Rolando Mandragora.