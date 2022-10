Cazzullo: «Quando il derby era granata»

Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, ha raccontato la sua passione bianconera e gli anni ’70 con i derby granata

«La prima volta che andai al Comunale a vedere la Juve non c’era ancora Zoff ma Gedeone Carmignani: vincemmo lo scudetto del 1972 contro il Lanerossi Vicenza, gol di Haller e Spinosi. A vedere il derby, però, papà non mi portava. Diceva che era una partita pericolosa. In realtà, sapeva che perdevamo quasi sempre, e non voleva farmi soffrire. Perché la Juve, anche se era più forte, il derby lo pativa moltissimo; e il Toro giocava alla morte».