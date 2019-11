Torino Juventus: sotto la Mole i tifosi respirano aria di Derby. Chi vincerà la stracittadina? Rispondono i tifosi granata e bianconeri

Scontato dirlo ma il derby, soprattutto quello della Mole, non è mai una partita banale. Torino e Juventus si daranno battaglia sabato sera – e questa è cosa certa – ma chi vincerà?

Lo abbiamo chiesto a diversi tifosi, granata e bianconeri, in alcune delle zone più simboliche della città di Torino. E ovviamente ce n’è per tutti i gusti… Via con i pronostici!