Torino: la crescita di Simone Verdi

Verdi ha disputato una prestazione incoraggiante in Verona-Torino. Tra le note liete del match del Bentegodi

Tra gli aspetti positivi della prestazione di Verona, c’è sicuramente la partita di Verdi. L’ex Napoli, oltre all’assist, è parso più reattivo e brillante negli smarcamenti, oltre che preciso nell’ultimo passaggio.

In generale è stato pimpante nel tentativo di rendere fluida la manovra. Un esempio nella slide sopra. Sì abbassa, e cambia gioco per Ansaldi, il quale ha campo davanti a sé. Insomma, Verdi appare in crescita, è questa è una delle note più liete per il Torino. I 4 dribbling riusciti su 4 tentati certificano il suo buonissimo stato di forma.