Torino, la società ai giocatori: nessuna cessione in caso di Serie B

Il Torino ha lanciato un chiaro messaggio ai calciatori: nessuno sarà ceduto in caso di retrocessione in Serie B

Il Torino deve salvarsi e per farlo ha bisogno di tutta la rosa a disposizione, che nelle ultime settimane (prima della sospensione a causa dell’emergenza Coronavirus) è apparsa spenta e spaesata.

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, dalla società è arrivato un monito ben preciso per incentivare il gruppo: nessun calciatore sarà ceduto in caso di retrocessione in Serie B.