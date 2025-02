Torino, Linetty tra Sampdoria e rinnovo: il punto sul futuro del polacco. E col Milan… 

Torino, Karol Linetty in bilico tra le voci sull’addio e le possibilità di rinnovo, il punto sul granata che scala nelle gerarchie di Vanoli ed il focus verso il Milan…

Il nome di Karol Linetty in casa Torino figura nel novero di quei giocatori il cui contratto con la società calcistica piemontese scadrà tra poco meno di cinque mesi: il 30 giugno del 2026. Non c’è da stupirsi dunque che il profilo del centrocampista sia carambolato al centro di numerose voci di calciomercato nell’ultimo periodo. Rumors, alimentati dalle prestazioni (poco più che mediocri) inanellate dal granata in questo 2025 e dalla folta concorrenza con cui dovrà fare i conti nella rosa allenata da Paolo Vanoli.

Da pedina di vitale importanza per l’economia della mediana del Torino, Linetty sta vivendo un momento particolarmente difficile per la sua carriera. Nulla di eccezionalmente grave sia chiaro, ma il cambio modulo adottato dal club nella seconda metà di stagione – passando da un centrocampo a cinque a quello attuale che vede coinvolti soli due interpreti ma con tre trequartisti – sembrerebbe aver calcisticamente ‘spaesato’ il nativo di Znin. A questo, addizioniamo la ‘perdita’ della fascia da capitano in favore del collega Samuele Ricci e l’approdo all’ombra della Mole dell’omologo Cesare Casadei.

Dunque, cosa ne sarà del futuro dell’atleta? Il rinnovo col Torino pare attualmente una strada difficilmente percorribile, ma non per questo scartabile a priori. Un ritorno alla Sampdoria? Un’opzione ventilata negli ultimi mesi, a patto che il club blucerchiato riesca a centrare l’obiettivo permanenza nel campionato cadetto e lo stesso Linetty sia eventualmente disponibile a ridurre parte del proprio ingaggio (1,4 milioni annui, tra i più alti nella rosa granata).

Indubbiamente, molto di quanto accadrà in una direzione o nell’altra sarà comunque figlio di quanto assisteremo nelle prossime settimane. Linetty questa mattina è tornato ad allenarsi al Filadelfia per preparare la gara in arrivo contro il Milan. Qualora il compagno Tameze non dovesse recuperare dal problema al soleo, contro il Diavolo al numero 61 toccherà una razione di partita. Quasi sicuramente dalla panchina però, dando il cambio a uno tra Casadei o Ricci. Da adesso sino al termine del campionato per il polacco ogni occasione andrà sfruttata nel migliore dei modi: il futuro passa da qui.