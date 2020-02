Torino, Longo: «Belotti e Zaza insieme? Ecco cosa devono dimostrarmi»

Si avvicina la delicata sfida in casa del Napoli per il Torino: le parole di Longo sulle scelte di formazione e sul match

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Moreno Longo ha evidenziato gli obiettivi del Torino in vista della trasferta a Napoli e ha parlato delle scelte in attacco. Ecco le sue dichiarazioni.

«In questi giorni senza giocare ne abbiamo approfittato per migliorare la condizione generale della squadra e quella di chi era fuori come Ansaldi, Baselli e Zaza. L’obiettivo è quello di tornare da Napoli con dei punti. Ci aspettano tre partite importanti, ora pensiamo a fare una grande prestazione al San Paolo. Zaza sta sempre meglio, può giocare con Belotti se insieme mi dimostreranno di poter dare disponibilità in fase di non possesso. Ma oltre a loro abbiamo Verdi, Edera e Berenguer che possono giocare in diversi ruoli. Da qui alla fine saranno tutti importanti».