Longo annuncia: «È stata la mia ultima partita al Torino»

Moreno Longo ha parlato al termine della partita contro il Bologna: le dichiarazioni dell’allenatore del Torino

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Torino Channel al termine della sfida contro il Bologna.

STAGIONE – «Bilancio molto positivo. La situazione non era complicata ma complicatissima. Forse c’è chi non si è reso conto del pericolo che abbiamo corso, dall’interno abbiamo percepito grande preoccupazione per il raggiungimento di un obiettivo che non era certo scontato. Non posso non valorizzare questo risultato che è la salvezza raggiunta, un risultato che permette a questa società di poter riprogrammare il futuro dalla Serie A. Posso comunque dire che questa è stata la mia ultima partita sulla panchina del Torino».