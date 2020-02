Torino, Longo: «Soddisfatto dell’atteggiamento. Salvezza? Al più presto»

Il tecnico del Torino Longo ha analizzato la misurata sconfitta subita a San Siro contro il Milan di Pioli

Moreno Longo ha commentato la sconfitta subita contro il Milan: «Sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi, non si sono disuniti e hanno cercato di restare aggrappati al match. Non si sono viste le difficoltà mentali del passato. Siamo consapevoli della nostra situazione, che ci vede nella bagarre per la salvezza».

«Dobbiamo raggiungere al più presto la salvezza. Ringrazio la squadra per la disponibilità che mi sta dando e per questo sono fiducioso. Quando si subentra bisogna avere il dono della sintesi per mettere in pratica le idee necessarie. Belotti? Parlo molto con lui, ha enorme potenzialità. Sto cercando di fargli capire di sprecare meno energie e giocare in funzione della porta», ha concluso il tecnico del Torino ai microfoni di Sky Sport.