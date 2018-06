Torino, Mazzarri vuole Roberto Pereyra

Al Torino piace Roberto Pereyra: il centrocampista argentino può tornare in Italia dopo le avventura con le maglie di Juve e Udinese

L’avventura in Inghilterra di Roberto Pereyra potrebbe essere giunta alla conclusione. L’ex centrocampista di Juve e Udinese, infatti, dovrebbe salutare il Watford e tornare in Italia. Su di lui ci sarebbe il Torino di Walter Mazzarri, tecnico che lo ha già allenato nel 2016, durante l’avventura in Premier.

Il Toro avrebbe già chiesto agli Hornets la disponibilità a trattare, ma l’operazione non si dovrebbe concludere prima del termine del Mondiali in Russia. Al momento nessuna informazione riguardo le eventuali cifre dell’affare.