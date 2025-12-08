Torino Milan: cronaca, sintesi, moviola e diretta LIVE

Torino Milan, allo Stadio Olimpico Grande Torino il match per la giornata numero 14 di Serie A: ecco sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). La quattordicesima giornata di Serie A volge al termine questa sera con il Monday Night che vede affrontarsi Torino Milan. Alle 20:45, tra le mura di uno Stadio Olimpico Grande Torino completamente esaurito, i riflettori si accendono su una sfida cruciale per le ambizioni di entrambe le formazioni. Occhi puntati sul Milan quindi, a caccia di tre punti fondamentali per tornare immediatamente in vetta alla classifica. Un eventuale successo, infatti, consentirebbe ai rossoneri di superare i cugini dell’Inter e di affiancare il Napoli (ieri vittorioso con la Juventus) al primo posto, lanciando un segnale forte e chiaro alle dirette concorrenti. La posta in palio per la squadra ospite è altissima: confermare la propria corsa Scudetto è l’imperativo.

Dall’altro lato ecco il Torino è alla disperata ricerca di una reazione d’orgoglio e di un riscatto dopo le ultime, amare (per certi versi sconcertanti visto come maturate), sconfitte contro Lecce e Como. I granata, ormai troppo lontani dalla zona Europa, necessitano urgentemente di punti preziosi per mettere distanza tra sé e la zona calda della classifica. Una vittoria di prestigio contro una grande del campionato sarebbe una boccata d’ossigeno in termini di classifica e il riscatto morale atteso dai propri tifosi. Vediamo cronaca, sintesi e diretta LIVE di Torino Milan.

TORINO MILAN LIVE:

🔴45 + 4′ – Fine prmo tempo: Torino Milan vanno al’intervallo sul 2-1

45′ – Assegnati 4 minuti di recupero

45′ – Occasione Milan: ben servito al limite dell’area Rabiot ci prova col piattone al volo: palla fuori, ma non di molto

43′ – Ora è solo possesso rossonero, il Toro fatica a uscire dalla sua metà campo

40′ – Cresce il Milan

32′ – Tiepidi applausi per Ricci (ex della sfida) al suo ingresso in campo

31′ – Cambio Milan: esce proprio Leão, per Ricci

30′ – Problemi per Leao, il portoghese sembra costretto al cambio

⚽24′ – GOL DEL MILAN: Adrien Rabiot accorcia le distanze, tiro angolato e potente da lontanissimo! Torino Milan ora è 2-1

18′ – Lamentele del Diavolo per un possibile fallo a inizio azione, ma il var (giustamente vista la lieve entità del contatto) conferma il gol!

⚽17′ – GOL DEL TORO: ha raddoppiato Zapata. Contropiede p-e-r-f-e-t-t-o dei granata, palla al colombiano che da posizione defilata calcia potente e preciso!

15′ – Contropiede Torino, Adams (servito da Zapata) perde la sfera sul più bello

13′ – Il Milan prova a reagire

⚽9′ – GOL DEL TORO: Vlasic non sbaglia il rigore

8′ – Il var conferma il rigore

8′ – Rigore per il Torino: errore clamoroso di Tomori, che per prendere le distanze su Adams in marcatura allunga le mani e si ritrova addosso il pallone (proprio sul braccio destro). Per l’arbitro non ci sono dubbi

8′ – Possesso prolungato Milan: giropalla del Diavolo, granata che difendono con ordine

5′ – Partita fin da subito maschia, dura: tanti contrasti in mezzo al campo. Si lotta su ogni pallone

3′ – Atmosfera da brividi al Grande Torino, stadio (quasi) esaurito. Importante rappresentanza di tifosi rossoneri

1′ – Primo possesso rossonero

🔴1′ – Il match è iniziato

TORINO (3-4-1-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Anjorin,Asllani, Pedersen; Vlasic; Zapata, Che Adams. A disp.: Paleari, Popa, Masina, Ilkhan, Aboukhlal, Simeone, Dembelé, Casadei, Nkounkou, Ngone, Biraghi, Gineitis, Njie. All. Marco Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. A disp.: Torriani, Terracciano, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

