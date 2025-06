Torino, Milinkovic-Savic al Napoli e Ngonge in granata? A che punto è la trattativa di mercato 

Torino, colpo Vanja Milinkovic-Savic al Napoli e Cyril Ngonge in granata? Vediamo a che punto è e cosa filtra sulla trattativa di calciomercato

Ormai non ci sono più dubbi: l’asse più ‘caldo’ del calciomercato in queste ore è quello tra Napoli e Torino. Al centro del tavolo due nomi: Vanja Milinkovic-Savic, primo obiettivo del club di Antonio Conte per rafforzare il reparto portieri, e Cyril Ngonge che interessa da tempo ai granata, in particolare al neo tecnico Marco Baroni, suo allenatore ai tempi del Verona.

Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è al lavoro con i dirigenti piemontesi per dare concretezza a un’operazione che va avanti da diverse settimane. Il Napoli ha individuato in Milinkovic il profilo ideale per alternarsi con l’attuale titolare Alex Meret, a maggior ragione in previsione di una stagione che vedrà i campani impegnati su quattro fronti. Il Torino, dal canto suo, valuta il giocatore circa 18-19 milioni di euro, cifra che i partenopei sperano di abbassare inserendo lo stesso Ngonge nell’affare. Le parti, però, restano ancora distanti e si continua a negoziare per trovare la giusta intesa. Da segnalare, come spiega Toro Zone, che nella clausola per il portiere serbo valida per i club italiani non è previsto il contributo di solidarietà.

Tornando all’esterno offensivo belga classe 2000 invece, come anticipato è uno dei pupilli di Baroni, che ne ha saputo valorizzare le qualità a Verona e sarebbe più che felice di ritrovarselo a Torino. A tal riguardo le compagini stanno valutando se portare avanti le operazioni congiuntamente o separatamente, per quanto la direzione resti tracciata.

Intanto, il Torino si prepara a sostituire proprio Milinkovic-Savic e gli ultimi rumors dicono come Elia Caprile resti la prima scelta. Ma le alternative non mancano e non è detto che il dt granata Davide Vagnati – come spesso ci ha abituato in passato – non possa estrarre dal cilindro un nuovo nome a sorpresa nelle prossime ore. Da tempo per il club di Urbano Cairo era chiaro che trattenere un portiere come Vanja, reduce da una stagione più che discreta, sarebbe stato difficile. Ora il classe ’97 si appresta a fare il grande salto, vestendo la maglia della formazione Campione d’Italia e misurandosi finalmente ad alti livelli (ben lontani da quelli raggiungibili al Toro).