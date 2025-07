Monaco Torino formazioni ufficiali: così Baroni sfida Hütter in amichevole – FOTO

Monaco Torino formazioni ufficiali, così Marco Baroni sfida Adolf Hütter in amichevole oggi, i titolari e le ultime sulla gara

Dopo aver pareggiato con l’Ingolstadt e battuto la Cremonese il Torino si prepara ad affrontare il Monaco nella terza amichevole del proprio pre campionato. Questa volta però, il palcoscenico non è il campo principale di Prato Allo Stelvio (sede del ritiro estivo dei granata), bensì Centro Sportivo di La Turbie: il centro sportivo scavato tra le montagne della Costa Azzurra – con suggestivo panorama sul Principato – dove è solito allenarsi il club monegasco. Non ci resta quindi che riportare le formazioni ufficiali della gara, così mister Marco Baroni (neo tecnico del club piemontese pescato dalla Lazio) posizionerà il proprio scacchiere contro la formazione allenata da Adolf Hütter. Ricordiamo, che domani mattina – giovedì 31 luglio alle ore 10.30 – i due si sfideranno nuovamente in un secondo incontro. Piccolo dettaglio a piè di pagina, Torino Monaco è anche Maripan contro Singo: i due ex della partita che oggi si ritroveranno in campo a casacca invertite. Ecco le distinte diramate dalle compagini sui rispettivi portali ufficiali:

Monaco Torino formazioni ufficiali:

TORINO (4-2-3-1): Paleari; Pedersen, Maripan, Ismajli, Masina; Anjorin, Casadei; Lazaro, Vlasic, Gineitis; Adams. A disposizione: Donnarumma, Popa, Israel, Ilkhan, Aboukhlal, Ilic, Sanabria, Dembelè, Coco, Biraghi, Tameze, Biany Balcot, Gabellini, Liema Olinga, Politakis, Cacciamani, Mullen. Allenatore: Baroni.

MONACO: Majecki; Vanderson, Dier, Kehrer, Caio Henrique; Akliouche, Camara, Golovin, Zakaria; Biereth, Brunner. A disposizione: Kohn, Abdul Karim, Cabral, Diatta, Ilenikhena. Allenatore: Hutter.