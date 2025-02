Torino, per il Monza Vanoli ritrova Adams: restano due dubbi a centrocampo, i dettagli

Torino, Vanoli si allena verso il match di Serie A contro il Monza, torna Che Adasm, ma restano due dubbi a centrocampo, i dettagli dal Filadelfia

E’ tornato a splendere il sole su Torino, contestualmente, il Toro di Paolo Vanoli è tornato ad allenarsi tra le mura del Filadelfia. Dopo la due giorni di riposo concessa dal tecnico granata ai margini del successo con il Milan, Samuele Ricci e compagni dallo scorso martedì hanno messo nel mirino la gara in arrivo (appuntamento previsto per domenica alle 12e30) contro il Monza.

Una sfida che può rappresentare una vera chiave di volta in casa Torino, come confessato dallo stesso Vanoli nella conferenza dopo il successo con i rossoneri: «Il Monza? E’ lì che dobbiamo vedere il processo di crescita. Abbiamo fatto più punti rispetto alle dirette concorrenti dal cambio modulo» ha spiegato il tecnico. Prima della chiosa: «Sapete cosa ci è successo in questi mesi. E ora aspettiamo una condizione migliore da parte dei nuovi». In caso di successo i sabaudi potrebbero pressochè defintivamente dire addio alla lotta per non retrocedere, oltre dare continuità agli ultimi risultati positivi inanellati.

Proprio in previsione del ‘Gran Premio’ in terra brianzola, salvo colpi di scena il Torino potrà nuovamente contare su Che Adams, dopo le noie muscolari che avevano fermato lo scozzese a poche ore dal match coi meneghini. Discorso diverso invece, per Adrian Tameze (problemi al soleo per lui), il cui infortunio rimane leggermente più ‘delicato’ dunque le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.

Finita qui? Niente affatto, giacché proprio da martedì Vanoli ha avuto occasione di ‘riabbracciare’ anche Ivan Ilic al Filadelfia. Come confermato direttamente dal presidente del Torino Urbano Cairo l’ex Hellas Verona sta cercando di ritrovare la giusta condizione atletica dopo alcuni problemi fisici accusati a inizio gennaio e (soprattutto) il mancato passaggio – con il giocatore già approdato in Russia – con lo Spartak al momento della firma.

GUARDA QUI IL VIDEO, URBANO CAIRO COMMENTA IL RITORNO DI ILIC, LA VIDEO INTERVISTA DOPO IL MILAN