Torino, Nicola: «Difficile che l’Inter lasci punti per strada, ci proveremo»

Davide Nicola ha parlato alla vigilia di Torino-Inter

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Inter.

LUTTO AL BRACCIO – «Giocheremo col lutto al braccio in memoria di Marino Lombardo, a noi fa piacere perché ricordiamo una persona che ha fatto molto nella storia del Toro. Quando ha vinto la Coppa Italia io non ero nato e quando ha vinto lo scudetto avevo tre anni. La storia ci deve dare gli appigli per trarre ispirazione per il presente».

INTER – «È difficile che l’Inter lasci punti per strada, ma vogliamo provarci e ne abbiamo bisogno. Loro fanno bene tutte le fasi e hanno una grande mentalità, ci siamo preparati per cercare di creare preoccupazioni».

BELOTTI – «Ha fatto solo un allenamento, rientra lui ed esce Rincon per squalifica rispetto a Crotone. Vogliamo riprendere il ritmo che avevamo».

SCONFITTA COL CROTONE – «È già chiusa. C’erano tante problematiche, questa settimana invece è stata la settimana tipo. Dobbiamo ritrovare ritmo, non abbiamo fatti passi indietro anche se non siamo stati molto precisi».