Torino, Nicola: «Segnale importante, le partite non finiscono mai»

Davide Nicola ha parlato al termine di Atalanta-Torino

Davide Nicola, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro l’Atalanta.

SEGNALE – «Credo che il segnale di oggi sia molto più importante del risultato. La qualità e la quantità delle occasioni di gioco nelle ultime tre partite sono state elevatissime. Oggi devono rappresentare uno stato di consapevolezza. Le partite non finiscono mai, dobbiamo metterci in testa di potercela giocare con chiunque».

SIRIGU – «Non facciamo mai nomi dal punto di vista individuale. Per me Sirigu è un grandissimo portiere e mi dà fiducia. I gol non sono subiti solo da un calciatore».