Torino, Nicola: «Stiamo dando il massimo. Ma sono solo tre punti»

Alla fine del match della Sardegna Arena parla Davide Nicola, tecnico granata, sulla vittoria del suo Torino a Cagliari

Il Cagliari affonda e il Torino riprende a correre. Alla Sardegna Arena gli ospiti passano per 1-0 grazie alla rete di Bremer, allungando sui rossoblù e portandosi a cinque punti di distanza. Alla fine del match Davide Nicola ha risposto alle domande di SkySport parlando della vittoria importantissima in chiave salvezza.

VITTORIA IMPORTANTE – «È una vittoria che non vale più di tre punti, ma che per fortuna siamo riusciti a prendere; sono contento per i miei ragazzi, perché vedo il loro stato d’animo e vedo quanto stanno dando. Sono contento per la società perché stiamo dando il massimo. La partita mi è piaciuta, specialmente nei primi 25 minuti dove abbiamo tenuto un baricentro alto. Poi è venuta fuori la loro qualità, specialmente con Nainggolan, e abbiamo abbassato il raggio d’azione».