Torino, Obi e Berenguer tornano tra i convocati

I convocati di Walter Mazzarri per Torino-Spal, match valido per la 37esima giornata di Serie A Tim 2017/2018

Dopo il buon pareggio al San Paolo contro il Napoli, il Torino di Walter Mazzarri si prepara ad ospitare la Spal, squadra alle prese con la lotta per non retrocedere. Il tecnico granata ha diramato quest’oggi i convocati che prenderanno parte alla gara in programma domani pomeriggio alle 15.

La lista completa: PORTIERI: Salvador ICHAZO, Vanja MILINKOVIC-SAVIC, Salvatore SIRIGU; DIFENSORI: Cristian ANSALDI, Antonio BARRECA, Kevin BONIFAZI, Nicolas BURDISSO, Lorenzo DE SILVESTRI, Erick FERIGRA, Cristian MOLINARO, Emiliano MORETTI, Nicolas NKOULOU; CENTROCAMPISTI: Afriyie ACQUAH, Daniele BASELLI, Joel OBI, Tomas RINCON, Mirko VALDIFIORI; ATTACCANTI: Andrea BELOTTI, Alejandro BERENGUER, Simone EDERA, Iago FALQUE, Adem LJAJIC, Mbaye NIANG