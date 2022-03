Torino, Ola Aina deve convincere Juric: altrimenti sarà addio

L’esterno sinistro Ola Aina dovrà sfruttare il finale di stagione per convincere il Torino e Juric a confermalo

In questo 2022, Ola Aina non ha più messo piede in campo. Zero minuti totalizzati fino a questo momento dall’esterno del Torino che adesso, come riportato da La Gazzetta dello Sport, dovrà sfruttare il finale di stagione per convincere i granata e Juric a confermalo.

In caso contrario, Ola Aina farà ritorno in Inghilterra; una eventualità che accoglierebbe comunque di buon grado.