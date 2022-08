Torino, Paro: «Sul mercato manca qualcosa. Monza? Vincere aiuta a vincere»

Il vice allenatore del Torino Matteo Paro ha parlato dopo il successo in Coppa Italia contro il Palermo: le sue dichiarazioni

Matteo Paro, vice allenatore del Torino, ha parlato in conferenza dopo la vittoria per 3-0 sul Palermo in Coppa Italia.

ASSENZA JURIC – «Il mister è concentrato sull’aspetto tecnico e sull’allenare i ragazzi. Perciò non vuole perdere energie in discussioni varie, io sono qui per affrontare il tema partita e l’aspetto tecnico. Per il resto dovrete aspettare».



STOP AL SILENZIO – «Il mister in primis, anche noi dello staff siamo concentrati sul campo e sul migliorare. Abbiamo un paio di innesti nuovi da inserire, sul mercato si è detto tanto e il confronto con la società è continuo. Tutti sanno di cosa abbiamo bisogno, come staff siamo concentrati sull’allenamento e sulla prossima partita».



MERCATO – «Abbiamo perso otto giocatori importanti e dobbiamo sostituirli. Ma questo è stato detto e si sa, noi come staff lavoriamo sul campo. Aspettiamo novità».



RADONJIC – «Ha giocato in squadre importanti, ma deve imparare tante cose e tante fasi di gioco. Ma ha spunto, tecnica, tiro e colpo di testa, ha tante armi per diventare pericoloso».



MONZA – «Quando fai bene e vinci, aiuta per il lavoro e perché la squadra aveva bisogno di fare una partita vera per prepararsi al campionato. Abbiamo sbagliato delle cose e altro abbiamo fatto meglio, in questa settimana lavoreremo per sfidare il Monza: hanno messo dentro tanti giocatori buoni e sono saliti dalla B, con l’ambiente che ha grande entusiasmo».