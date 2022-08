𝙄𝙣𝙨𝙥𝙞𝙧𝙚𝙙 𝙗𝙮 𝙏𝙤𝙧𝙞𝙣𝙤. 𝙈𝙖𝙙𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙏𝙤𝙧𝙞𝙣𝙤 🐂



The @JomaItalia x Torino 2022/23 Third kit is out now



👉https://t.co/nYbhOaVEOr#SFT | #JomaTeam pic.twitter.com/C1kT390M75