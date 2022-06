Torino, prima offerta ufficiale per Joao Pedro: si tratta con il Cagliari

Joao Pedro Torino: prima offerta ufficiale avanzata dal club granata al Cagliari. Si tratta l’acquisto dell’attaccante

Il Torino guarda forte in casa Cagliari e ha nel mirino il capitano rossoblù Joao Pedro.

Come riporta Tuttosport, il club di Urbano Cairo valuta il giocatore intorno ai 7 milioni di euro, che è la prima offerta proposta ai sardi. I rossoblù tentennano poiché vorrebbero qualcosa di più dalla cessione del loro uomo migliore, ma non va dimenticato il contratto in scadenza nel 2023.