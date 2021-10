Il Torino ha diramato un report ufficiale al termine dell’allenamento: infortunio per il centrocampista Linetty

«Allenamento mattutino per il Torino al Filadelfia. Dopo l’analisi tattica, Ivan Juric ha diretto un programma dapprima basato sulla parte atletica, in campo, e poi una sessione tecnica. In gruppo Brekalo e Zima, dopo gli impegni con le rispettive selezioni nazionali.

Training in piscina per Pjaca. Terapie e lavoro aerobico per Verdi. Differenziato per Kone, Pobega e Praet. A parte anche Linetty per un lieve sovraccarico al muscolo retto femorale riportato in Nazionale. Domani in calendario una sessione di allenamento».