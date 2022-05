Torino, quanti elogi per Brekalo: «Pimpante ed elettrico»

L’attaccante del Torino Brekalo ha deciso la sfida contro il Verona. Esaltante la sua prestazione al Bentegodi

Josip Brekalo è stato grande protagonista nella sfida del Bentegodi tra Torino e Verona. Il croato ha segnato il gol che ha deciso la partita, guadagnandosi il premio di migliore in campo per La Gazzetta dello Sport che lo ha premiato con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «La 7a perla del suo campionato è una meraviglia: uno splendido tiro a giro che decide la partita. Pimpante, elettrico».