Torino, Cairo insiste per Jeremia Recoba: la trattativa e un fattore che ‘agevola’ il figlio del Chino

Torino, il club di Urbano Cairo insiste per Jeremia Recoba, ecco il punto sulla trattativa e un fattore che può agevolare il passaggio del figlio d’arte

Un’idea ancora in fase embrionale, un classico rumors di calciomercato in salsa estiva o poco più, ma che è bastato per catturare l’attenzione mediatica dei tifosi del Torino (e non solo). I granata starebbero valutando un colpo suggestivo: portare all’ombra della Mole Antonelliana Jeremia Recoba, figlio dell’indimenticato ‘Chino’.

Era il 2007 quando i piemontesi ingaggiarono proprio il padre in prestito dall’Inter. Un ‘colpo mediatico’ venne definito quello messo a segno all’epoca dal neo presidente del club Urbano Cairo. Bene, quasi vent’anni dopo potrebbe essere il turno dell’ ‘erede’.

Jeremia è nato a Como l’8 ottobre del 2003. 22 candeline ancora da spegnere per lui, ne aveva soffiate appena 4 quando seguì il papà durante l’esperienza sabauda. Guai però a parlare di favoritismi per via del cognome che porta cucito sulle spalle della maglietta. Centrocampista offensivo (all’occorrenza esterno) dal piede destro raffinato, ha collezionato 24 presenze e 5 reti con il Nacional di Montevideo, dimostrando un discreto potenziale.

Il valore del cartellino si aggira attualmente intorno ai 2 milioni, complice il contratto col club uruguayo in scadenza a dicembre. Il passaporto comunitario invece – spiega l’edizione torinese di Repubblica – potrebbe agevolare la trattativa. In attesa di capire se il Torino vorrà effettivamente premere il piede sull’acceleratore l’auspicio pare chiaro a tutti: che Recoba jr possa marcare un’impronta più solida di quella – deludente – lasciata dal padre al Toro.