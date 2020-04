Torino, Rincon: «Posso chiudere la carriera in Venezuela»

Il centrocampista Rincon ricorda il suo passaggio al Torino: «Non sapevo come mi avrebbero accolto»

Il centrocampista del Torino Thomas Rincon ha raccontato il suo trasferimento in granata, durante una diretta Instagram: «Non sapevo come mi avrebbero accolto visto che arrivavo dalla Juventus, dall’altra sponda della città. E invece mi hanno apprezzato fin dall’inizio, magari sarà per il mio carattere: mi hanno fatto sentire subito uno di loro e questo mi ha reso orgoglioso, non era scontato per un ex bianconero».

«Futuro? Non escludo di chiudere la carriera in Venezuela, ma se ne parlerà tra cinque o sei anni. Spero di restare nel mondo del calcio, ho già cominciato a studiare online: seguo corsi di management sportivo con l’Istituto Johan Cruyff di Barcellona, mi vedo più come dirigente che come allenatore».