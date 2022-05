Torino Belotti, incontro con Vagnati per il rinnovo: arrivano segnali positivi

Torino e Belotti arrivano segnali positivi: l’incontro tra Vagnati e l’attaccante ha lasciato spiragli aperti per il rinnovo

La telenovela tra Torino e il rinnovo di Belotti sta andando avanti da tempo, ma mai come in questi ultimi giorni sembrano esserci segnali positivi.

Il primo è l’incontro tra Vagnati e l’attaccante andato bene e che ha lasciato spiragli aperti per il rinnovo. Sull’altro fronte c’è l’amore dei tifosi per il Gallo e i compagni che gli chiedono di restare ancora in granata. Lo scrive Tuttosport.