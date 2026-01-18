Torino Roma, Gasperini punta sulla fantasia: Soulé e Dybala dietro Malen. I granata bestia nera dei giallorossi, ecco perchè

Torino Roma, la mossa di Gasperini: creatività con Soulé e Dybala dietro Malen. Perché i granata restano la bestia nera della Roma

L’ultimo atto della scorsa stagione romanista portò la firma indelebile di Matias Soulé. Suo l’assist, quasi un manifesto del calcio di Gasperini, per l’inserimento vincente di Saelemaekers nel 2-0 al Torino. La Gazzetta dello Sport scrive che oggi, sette mesi dopo, Soulé torna all’Olimpico Grande Torino con una nuova consapevolezza: quella di essere diventato un protagonista assoluto della Roma.



Gasperini si affida alla sua formula fantasia: Soulé e Dybala agiranno alle spalle del neo acquisto Malen, l’attaccante scelto per guidare il reparto offensivo. All’argentino spetterà il compito di innescare l’olandese, di servirgli i palloni giusti, proprio come quello recapitato a Saelemaekers. La Roma cerca la terza vittoria consecutiva dopo quelle contro Lecce e Sassuolo, un filotto riuscito finora una sola volta in stagione. Inoltre, in caso di clean sheet di Svilar, si raggiungerebbero tre gare di fila senza subire gol per la prima volta in campionato.

Ma la sfida di oggi ha anche il sapore della rivincita. Il Torino si è rivelato la bestia nera della Roma in questa stagione, battendola sia in campionato (1-0) che in Coppa Italia (3-2). In entrambe le occasioni, Soulé non ha brillato, portando il suo bilancio personale contro i granata a sole due vittorie in sei confronti, con quell’unico assist come lampo. Troppo poco per il talento argentino, che punta a crescere in leadership anche per conquistare un posto fisso nella nazionale albiceleste.



I numeri certificano la sua crescita: nelle ultime otto partite ha preso parte a sei reti (due gol e quattro assist), e con 13 partecipazioni totali in stagione (7 gol, 6 assist) è a un passo dal suo record personale stabilito con il Frosinone. Oggi deve prendere per mano la Roma e guidarla alla vittoria, fondamentale per presentarsi al meglio al big match contro il Milan della prossima settimana, snodo cruciale per la corsa Champions.

