Torino, infortunio per Salama: l’esterno granata ko nell’allenamento con l’Asti – FOTO

Torino, brutto infortunio per uno sfortunatissimo Amine Salama, il giovane esterno francese va ko nella seduta congiunta con l’Asti

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Era uno degli uomini più attesi, ma per Amine Salama l’allenamento odierno non ha riservato buone sorprese. Si sta svolgendo in questo esatto istante la seduta congiunta tra Torino ed Asti. Tra le mura dello Stadio Olimpico Grande Torino la formazione di Paolo Vanoli ospita la compagine piemontese in un’amichevole a porte aperte dinnanzi ai propri tifosi.

Bene, prorpio nel corso della ‘partita’ i padroni di casa sono stati costretto a sostituire Amine Salama causa infortunio. L’esterno francese, superata da poco la mezz’ora di gioco, ha tentato una conclusione dalla distanza, incontrando la pronta risposta del portiere avversario. Un tiro costato però caro al numero 15, forzato a chiedere il cambio dopo essersi accasciato a terra.

Solo gli esami potranno meglio chiarire le condizioni del classe 2000 ex Reims, che – come ben mostra la foto delle telecamere di CalcioNews24 presente sul posto – ha persino chiesto l’ausilio dei sanitari per lasciare il rettangolo verde (senza riuscire a posare il piede sul terreno).

Il Torino tornerà ad impegnarsi in una gara ufficiale lunedì 31 marzo contro la Lazio nella Capitale. Come anticipato solamente le visite strumentali alle quali Salama verrà sottoposto nelle prossime ore potranno regalarci migliori informazioni circa le condizioni fisiche e, de facto, stimare i possibili tempi di recupero. Arrivato all’ombra della Mole sul gong dell’ultima finestra di mercato il giocatore era ancora alla ricerca dell’esordio stagionale.