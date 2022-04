Torino, Sanabria: «Con l’Atalanta gara tosta. Juric mi ha dato continuità»

L’attaccante del Torino Sanabria ha commentato il pareggio in trasferta contro l’Atalanta

Antonio Sanabria, attaccante del Torino, ai microfoni di Torino Channel ha commentato lo spettacolare pareggio per 4-4 contro l’Atalanta.

PARTITA – «E’ stata una gara tosta, molto tosta. L’Atalanta sta giocando per un posto in Europa, non era facile. Siamo contenti della prestazione, ma potevamo portare a casa i tre punti».

JURIC – «Mi sono trovato abbastanza bene. Ho avuto quella continuità di cui avevo bisogno, ho sentito la fiducia del mister e lo ringrazio. Ho avuto molti minuti, a livello realizzativo non ho fatto molto bene ma ho fatto un paio di gol che mi hanno dato fiducia e aiutato a sentirmi più a mio agio nel gioco».