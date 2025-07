Torino, per Sanabria c’è la fila: due squadra di Serie A sull’attaccante granata, ecco di chi si tratta

Antonio Sanabria potrebbe lasciare in estate il Torino, ma rimanere in Serie A: due squadre sul centravanti dei granata

Antonio Sanabria potrebbe cambiare maglia già dalla prossima estate, nonostante il contratto con il Torino sia in scadenza nel 2026. Secondo quanto riportato da TransferFeed.com, oltre all’interesse della Cremonese, anche il Verona si sarebbe fatto avanti per rinforzare il proprio reparto offensivo. Le probabilità che il centravanti continui a giocare in Serie A restano dunque alte, con entrambe le società alla ricerca di un profilo esperto e affidabile in avanti.

Sanabria vanta un curriculum importante, con esperienze in Italia, Spagna e un solido percorso internazionale. In Serie A ha totalizzato 143 presenze e 30 gol con il Torino, oltre a 39 gare e 9 reti con il Genoa e alcune apparizioni con Roma e Sassuolo. In Spagna, invece, ha collezionato 84 partite e 22 gol con il Real Betis, 30 presenze e 11 reti con lo Sporting Gijon e 10 incontri con il Barcellona B, segnando 3 gol. Con la nazionale paraguayana, Sanabria ha raggiunto 37 presenze e 6 gol, oltre a diverse convocazioni nelle nazionali giovanili, e vanta anche un titolo nella Youth League.

Il profilo di Sanabria è quello di un centravanti esperto, con un passato segnato da alti e bassi spesso influenzati da problemi fisici. Quando in forma, ha dimostrato di poter raggiungere la doppia cifra in termini di gol stagionali, mentre in altre annate il suo rendimento è stato più altalenante. Nonostante questo, la sua esperienza e capacità di adattamento potrebbero rappresentare un valore aggiunto per squadre come Cremonese e Verona, soprattutto in un campionato come la Serie A dove la lotta per la salvezza è serrata.

Il tempo e le trattative faranno chiarezza sulla destinazione di Sanabria, ma il centravanti paraguaiano rimane un’opzione concreta per entrambe le società che mirano a rinforzare il proprio attacco con un elemento di comprovata esperienza e conoscenza del campionato italiano.