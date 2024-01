Torino, Sanabria: «Rinnovo e gol, settimana perfetta»

Le parole di Antonio Sanabria, attaccante del Torino, dopo la vittoria ottenuta dai granata contro il Napoli

Antonio Sanabria ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Torino contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

«Settimana perfetta con rinnovo e gol, sono molto contento di aver prolungato con questo club. Qui mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno, la gente mi ha trasmesso da subito il suo amore. Un successo oggi che ci voleva, dopo esser stati sfortunati a Firenze, dove nel secondo tempo ci mancò solo la rete. Adesso dobbiamo continuare su questa strada. La concentrazione in partite come queste è importante, la mentalità è quella giusta per fare grandi cose. Sui social con le mie principesse? Stare con le mie figlie è una cosa bellissima, cerco di essere sempre presente per loro»