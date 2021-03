Torino, si torna alla vittoria casalinga. Non succedeva dalla scorsa stagione

Il Torino questo pomeriggio in rimonta contro il Sassuolo ha raggiunto la prima vittoria casalinga in stagione

Il Torino questo pomeriggio in rimonta contro il Sassuolo ha raggiunto la prima vittoria casalinga in stagione. Il successo tra le mura amiche per i granata non si verificava dallo scorso 16 luglio.

Le reti di Mandragora e Zaza (doppietta) hanno permesso alla formazione di Davide Nicola di ribaltare l’iniziale 0-2 di svantaggio maturato nel primo tempo contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.