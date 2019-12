Torino Spal, i convocati di Mazzarri: Baselli non ce la fa

Torino Spal, i convocati di Mazzarri: nella lista manca solamente Baselli, mentre recupera Bonifazi. L’elenco completo dei granata

Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Spal, in programma allo stadio Grande Torino e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. Fuori Daniele Baselli, dentro Kevin Bonifazi. L’elenco completo:

Portieri: Rosati, Sirigu, Ujkani.

Difensori: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Laxalt, Nkoulou.

Centrocampisti: Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

Attaccanti: Belotti, Millico, Verdi, Zaza.