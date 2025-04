Torino Udinese, Vanoli spera nel (difficile) rientro di due titolari: e in attacco prepara quell’esordio… 

Torino Udinese si avvicina, Paolo Vanoli spera nel recupero di due titolari attualmente sotto osservazione, pronto anche l’esordio di un giovane

Sotto la pioggia battente che da ormai una manciata di giorni non lascia tregua al territorio torinese, Paolo Vanoli tornerà questa mattina ad allenarsi al Filadelfia. Nelle ultime cinquantasei ore i cancelli del centro sportivo granata – eccezion fatta per il lungodegente Duvan Zapata intento a proseguire nel suo programma di riabilitazione – sono rimasti chiusi, ma da oggi è il momento di mettere nel mirino il nuovo appuntamento in arrivo: Torino Udinese.

«Non guardo al futuro, guardo al presente perché abbiamo una grossa responsabilità per la maglia che indossiamo e verso i tifosi» il diktat dell’ex mister di Venezia e Spartak ai suoi giocatori nell’ultima conferenza stampa ai margini della sfida di Serie A col Como. Tra le righe il messaggio è chiaro: malgrado il Torino non sia più in corsa per realistici obiettivi (la salvezza è ormai in cassaforte mentre il sogno Europa è fin troppo lontano), il mister si aspetta il massimo sforzo ed il massimo impegno da ognuno dei propri atleti fino al termine del campionato.

Impegno, che passa anche (e soprattutto) da tutti quei micro dettagli che Vanoli è solito curare con un’attenzione maniacale e che, nel corso dei novanta minuti, possono fare la differenza. «L’unica sbavatura è stata sul gol. Dobbiamo capire che in area non si lascia un uomo libero. Però…abbiamo fatto una buona partita. Forse è stata la partita nel girone di ritorno dove abbiamo creato di più, ma siamo stati poco lucidi-cinici. […] Abbiamo sofferto, ma nel finale abbiamo dimostrato voglia di non perdere. Vedo i ragazzi lavorare bene ogni giorno. Dobbiamo continuare» ha chiosato sempre dopo il ko maturato per 1-0 coi lariani.

Db Torino 11/01/2025 – campionato di calcio serie A / Torino-Juventus / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Nikola Vlasic

Aspetto motivazionale a parte, quella che mister Vanoli coadiuvato dai propri collaboratori schiererà dal primo minuto di Torino Udinese potrebbe essere una formazione fortemente rimaneggiata. Molto, per non dire tutto, passerà dell’eventuale rientro in campo di Nikola Vlasic e Valentino Lazaro. Fermato da un problema al polpaccio il primo e da una noia al soleo il secondo, i due titolari verranno monitorati ora per ora, giorno per giorno. Per entrambi un eventuale semaforo verde potrebbe (nella migliore delle ipotesi) arrivare soltanto a ridosso della gara coi friulani. Attenzione anche a possibili novità in attacco, dopo un lustro di convocazioni in prima squadra si avvicina il momento – seppur non da inizio partita – dell’esordio per il bomber primavera Tommaso Gabellini. Chissà che il giovanissimo classe 2006 non potrà venire lanciato nella mischia proprio nel finale del match, a maggior ragione qualora il risultato dovesse per qualche ragione già essere carambolato nelle mani dei padroni di casa.