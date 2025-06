Torino, Cairo saluta Vanoli e trova l’ex Lazio Baroni: la data e cosa manca per chiudere 

Torino, Urbano Cairo saluta Paolo Vanoli e in panchina trova l’ex tecnico della Lazio Marco Baroni, ecco la data e cosa manca per chiudere adesso

Salvo clamorosi colpi di scena le prossime 24 ore saranno quelle decisive per l’approdo di Marco Baroni sulla panchina del Torino. E così, anche uno degli ultimi tasselli – in questo domino di allenatori che negli scorsi giorni ha investito la Serie A – troverà finalmente il proprio posto nel puzzle. La fumata bianca è ormai ad un passo e le strette di mano con le conseguenti foto di rito sono in dirittura d’arrivo. Restano da limare solamente alcuni aspetti economici, così come le tempistiche del contratto, poi l’ex allenatore della Lazio potrà a tutti gli effetti dare il via alla sua avventura all’ombra della Mole.

La distanza tra le parti è come accennato minima. Con ogni probabilità sarà necessario un ultimo incontro (da capire se in presenza o per via telefonica) proprio tra il presidente del Torino Urbano Cairo e Baroni, prima del trasferimento di quest’ultimo direttamente tra le mura del Filadelfia. Come anticipato dal portale Toro Zone l’offerta piemontese dovrebbe assumere le sembianze di un biennale – con opzione per l’anno successivo – vicino agli 1,5 milioni di euro a stagione. Per una cifra in sostanza molto vicina a quella che il successore designato di Paolo Vanoli percepiva nella Capitale.

Già, Paolo Vanoli, colui che a Baroni lascerà nelle medesime ore il testimone. L’esonero del mister varesino a dirla tutta era già arrivato in forma verbale nelle dichiarazioni espresse dallo stesso Cairo nell’ultimo post partita con la Roma. Dopo la silurata, durissima, rifilata dall’editore alessandrino ai margini della gara contro i giallorossi, tecnico e patron si erano poi seduti intorno al tavolo in settimana. Un incontro per chiarirsi, per esporre le rispettive posizioni, in attesa di una chiamata (quella che avrebbe definitivamente confermato o allontanato l’ex Venezia dal Torino) che però non è mai arrivata.

Una volta ufficializzato il nuovo mister a Vanoli sarà dunque comunicato l’esonero, a meno che egli non trovi una nuova sistemazione nel frattempo, per così ‘pressare’ il club di Via Viotti verso una risoluzione contrattuale consensuale. A quel punto però non ci sarà più nulla da aggiungere: Marco Baroni sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Torino. Si tratterà del 22°, pensare, nell’arco dei 20 anni di presidenza Cairo.