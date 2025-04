Torino Venezia si avvicina, novità sui biglietti e la commemorazione del Grande Torino, il punto sui tagliandi e il ricordo degli Invincibili

Nemmeno il tempo di metabolizzare la sconfitta accusata contro il Napoli che per Paolo Vanoli è già tempo di pensare al prossimo incontro. Il tecnico granata è tornato questa mattina al Filadelfia per mettere nel mirino Torino Venezia: sfida in programma venerdì 2 maggio e valida per la giornata numero 35 di Serie A. Una gara – quella tra piemontesi e lagunari – pronta a regalare emozioni forti a tutti gli spettatori presenti, nel ricordo indelebile e intramontabile del Grande Torino.

Nell’occasione infatti, in concomitanza con l’approssimarsi delle celebrazioni del 4 maggio il club di Via Viotti ricorderà gli Invincibili. Un momento speciale sarà quindi dedicato a Valentino Mazzola e compagni, che nello stesso giorno del lontano 1949 persero la vita nel tragico incidente aereo presso la Basilica di Superga.

Tale spazio dovrebbe coincidere con l’esibizione della band Sensounico, che nell’intervallo della sfida intonerà la canzone dedicata proprio alla compagine di Egri Erbstein ‘Un giorno di pioggia’. Non saranno in pochi ad illuminare le tribune del Grande Torino insieme ai cantanti, in attesa che le prossime ore portino in serbo maggior informazioni sulla vendita dei biglietti possiamo già affermare che la Curva Maratona (cuore pulsante del tifo granata) sarà completamente sold out. Non resta che far partire il conto alla rovescia, appuntamento alle 20e45.