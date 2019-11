Torino: Verdi non incide, si continua a dipendere troppo dai cross

Simone Verdi non è riuscito a cambiare lo stile tattico del Torino. I granata continuano a dipendere troppo dai cross

L’impatto di Simone Verdi a Torino finora non è positivo, coi granata che continuano ad avere grossi problemi in zona di rifinitura. Il Toro è tra le squadre che creano meno in Serie A (la seconda a fare peggio su azione). Non si riesce a costruire in modo pulito, con un palleggio che è troppo prevalente dai lanci lunghi.

Il Torino continua a essere una delle squadre che effettua più cross in campionato, ben 87 utili fin qui. Solo l’Inter ne ha fatti di più. I granata dipendono in toto dalle corsie esterne, mancando un gioco tra le linee efficiente.