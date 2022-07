Torino, Vojvoda: «In questa squadra ci sono tanti leader»

Torino, le parole di Mergim Vojvoda in vista della prossima stagione: «In questa squadra ci sono tanti leader, ognuno deve esserlo»

Intervistato da Dazn, il calciatore del Torino Mergim Vojvoda ha parlato della prossima stagione. Di seguito le sue parole.

«Vogliamo crescere come singoli e squadra, vogliamo fare sempre meglio: l’anno scorso siamo arrivati più in alto rispetto al precedente, anche per la prossima stagione vogliamo fare di più e abbiamo iniziato bene. Juric? Ti dice le cose davanti a tutti, sia che hai fatto bene sia che hai fatto male, ti fa crescere e ti fa capire che qua si lavora e si muore. In questa squadra ci sono tanti leader, ognuno deve esserlo. Ma un leader non è uno che parla, è uno che dà l’esempio e fa le cose bene. Voglio fare sei assist e cinque o sei gol: se mi prendi al fantacalcio, non sbagli (ride, ndr)».